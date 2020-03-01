Александр Кокорин: «Благодарен руководству «Сочи», все решилось за два дня»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поблагодарил руководство клуба за профессиональный подход к аренде. Южане арендовали форварда у «Зенита» до конца сезона. Изначально форвард отказывался от перехода в «Сочи» и был отправлен в расположение «Зенита-2», однако затем сторонам удалось урегулировать переход футболиста.

— Все быстро утряслось. Хочу поблагодарить руководство «Сочи», — сказал Кокорин в эфире «Матч премьер». — Быстро профессионально подошли к делу. За два дня, когда увиделись с руководством, все решилось. Я присоединился к команде. У меня была определенность, я уже был здесь, понимал, что три месяца буду здесь, все быстро забылось.

Сегодня Кокорин дебютировал в составе «Сочи» и забил в первой же игре за новый клуб — в матче 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2).