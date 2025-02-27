Кержаков — о возобновлении РПЛ: «Хочется, чтобы сохранялась такая же интрига, какая была в прошлом сезоне»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от второй части розыгрыша РПЛ сезона-2024/25.

«Ожидание того, что будет интересная борьба за чемпионство. По моему мнению, фаворит — «Зенит». Но мне очень хочется, чтобы сохранялась такая же интрига, какая была в прошлом сезоне. Именно тот сценарий был интересен для меня как для болельщика», — сказал Кержаков «СЭ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая идущему первым «Краснодару» по дополнительным показателям: оба клуба набрали по 39 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Александр Абустин