Кокшаров: «Звезды могут сложиться так, что останусь в «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров оценил вероятность того, что он останется в клубе после завершения аренды из «Краснодара».

«Будем смотреть уже через полгода. Звезды могут сложиться по-разному, в теории и так тоже может сложиться», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

В январе 2025 года 20-летний Кокшаров перешел из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.