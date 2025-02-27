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Баранник: «Зенит» усилил позиции, которые провисали»

Сергей Ярошенко

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник объяснил, почему зимние трансферы клуба были с акцентом на обороне.

— До этой зимы говорили о том, что в составе «Зенита» есть перекос в сторону атаки, теперь тренеры добиваются баланса. Потому что основные атакующие игроки остались и нападение «Зенита» остается лучшим в РПЛ. А защитников прибавилось. Логика тут есть, потому что эти игроки обороны могут усилить атаку в том числе.

— В чем смысл приобретения Зделара у ЦСКА?

— Я думаю, это замена в опорную зону Барриосу, если с тем что-нибудь случится. «Зенит» старался зимой усилить места, которые провисали, и ему это удалось.

— А найти замену Клаудиньо удалось или такой задачи не было?

— Приобрели техничного игрока атаки — Луиса Энрике. Есть Глушенков. Клаудиньо, как мы видели, то хорошо играл, то плохо. От его ухода «Зенит» не должен сильно пострадать. А плотность состава после зимних трансферов возрастет.

— Есть кому вести атаки в «Зените»? Отдавать острые пасы, как делал Клаудиньо?

— В такой манере играют Глушенков, Вендел. И вообще в «Зените» все игроки могут отдавать передачи. Раньше командам хватало одного «распасовщика», который может много не бегать. Сейчас таких игроков гораздо больше, — цитирует Баранника «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно «Зенит» вернул из аренды в «Црвене Звезде» словенца Ваню Дркушича, взял в аренду у «Фенербахче» серба Огнена Мимовича, приобрел у ЦСКА серба Сашу Зделара, а также приобрел у «Ботафого» бразильского хавбека Луиса Энрике.

После 18 туров петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очкамя, уступая лидеру чемпионата «Краснодару» (39 очков) по дополнительным параметрам.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
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Юрий Горшков
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