Баранник: «Зенит» усилил позиции, которые провисали»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник объяснил, почему зимние трансферы клуба были с акцентом на обороне.

— До этой зимы говорили о том, что в составе «Зенита» есть перекос в сторону атаки, теперь тренеры добиваются баланса. Потому что основные атакующие игроки остались и нападение «Зенита» остается лучшим в РПЛ. А защитников прибавилось. Логика тут есть, потому что эти игроки обороны могут усилить атаку в том числе.

— В чем смысл приобретения Зделара у ЦСКА?

— Я думаю, это замена в опорную зону Барриосу, если с тем что-нибудь случится. «Зенит» старался зимой усилить места, которые провисали, и ему это удалось.

— А найти замену Клаудиньо удалось или такой задачи не было?

— Приобрели техничного игрока атаки — Луиса Энрике. Есть Глушенков. Клаудиньо, как мы видели, то хорошо играл, то плохо. От его ухода «Зенит» не должен сильно пострадать. А плотность состава после зимних трансферов возрастет.

— Есть кому вести атаки в «Зените»? Отдавать острые пасы, как делал Клаудиньо?

— В такой манере играют Глушенков, Вендел. И вообще в «Зените» все игроки могут отдавать передачи. Раньше командам хватало одного «распасовщика», который может много не бегать. Сейчас таких игроков гораздо больше, — цитирует Баранника «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно «Зенит» вернул из аренды в «Црвене Звезде» словенца Ваню Дркушича, взял в аренду у «Фенербахче» серба Огнена Мимовича, приобрел у ЦСКА серба Сашу Зделара, а также приобрел у «Ботафого» бразильского хавбека Луиса Энрике.

После 18 туров петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очкамя, уступая лидеру чемпионата «Краснодару» (39 очков) по дополнительным параметрам.