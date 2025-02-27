Баранник: «Зенит» усилил позиции, которые провисали»
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник объяснил, почему зимние трансферы клуба были с акцентом на обороне.
— До этой зимы говорили о том, что в составе «Зенита» есть перекос в сторону атаки, теперь тренеры добиваются баланса. Потому что основные атакующие игроки остались и нападение «Зенита» остается лучшим в РПЛ. А защитников прибавилось. Логика тут есть, потому что эти игроки обороны могут усилить атаку в том числе.
— В чем смысл приобретения Зделара у ЦСКА?
— Я думаю, это замена в опорную зону Барриосу, если с тем что-нибудь случится. «Зенит» старался зимой усилить места, которые провисали, и ему это удалось.
— А найти замену Клаудиньо удалось или такой задачи не было?
— Приобрели техничного игрока атаки — Луиса Энрике. Есть Глушенков. Клаудиньо, как мы видели, то хорошо играл, то плохо. От его ухода «Зенит» не должен сильно пострадать. А плотность состава после зимних трансферов возрастет.
— Есть кому вести атаки в «Зените»? Отдавать острые пасы, как делал Клаудиньо?
— В такой манере играют Глушенков, Вендел. И вообще в «Зените» все игроки могут отдавать передачи. Раньше командам хватало одного «распасовщика», который может много не бегать. Сейчас таких игроков гораздо больше, — цитирует Баранника «РБ Спорт».
В зимнее трансферное окно «Зенит» вернул из аренды в «Црвене Звезде» словенца Ваню Дркушича, взял в аренду у «Фенербахче» серба Огнена Мимовича, приобрел у ЦСКА серба Сашу Зделара, а также приобрел у «Ботафого» бразильского хавбека Луиса Энрике.
После 18 туров петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очкамя, уступая лидеру чемпионата «Краснодару» (39 очков) по дополнительным параметрам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1