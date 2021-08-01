Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Матвеев — о матче с «Нижним Новгородом»: «Качеством игры неудовлетворен»

22:16
Теги:

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

— Двоякие впечатления по матчу. Игра разбилась на куски. Мы где-то владели инициативой, а потом перестали это делать. Пытались играть в упрощенный футбол, хотя такой установки не было. Хотели растягивать оборону соперника, быстро пытались двигать мяч. Во втором тайме, к сожалению, пропустили гол, отдали инициативу сопернику. В конце был эпизод, в котором могли забить. Но, конечно, качеством игры неудовлетворен, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Кулаков и Адамов не делали рывков по флангам. Это была тренерская установка или соперник не позволял так играть?

— Сегодня соперник успевал перекрывать зоны. У нас медленно ходил мяч. Мы не смогли найти свободного пространства. Наш опорный полузащитник не так быстро может действовать, как против него сегодня играли. В начале второго тайма мы упростили игру, отдали инициативу. Мы должны были играть в агрессивный футбол. Не было, к сожалению, у Кулакова и Адамова того пространства, которое они любят использовать.

— Как оцениваете дебют Гагнидзе?

— Для первого раза хорошо действовал на поле — сохранял мячи, руководил игрой. Если бы выиграли, то сказал бы, что хороший дебют, а так мы с позитивом смотрим дальше.

Урал — Нижний Новгород

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/yurij-matveev-i-aleksandr-kerzhakov-podelilis-vpechatleniyami-o-matche-ural-nizhnij-novgorod-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Поселок Турунч полностью эвакуирован из-за бушующих пожаров в Турции
Фото: привязавшего за горло к машине женщину нашли мертвым
СМИ узнали о перевозке Тимановской в безопасное место в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр