Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал результат матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

— Двоякие впечатления по матчу. Игра разбилась на куски. Мы где-то владели инициативой, а потом перестали это делать. Пытались играть в упрощенный футбол, хотя такой установки не было. Хотели растягивать оборону соперника, быстро пытались двигать мяч. Во втором тайме, к сожалению, пропустили гол, отдали инициативу сопернику. В конце был эпизод, в котором могли забить. Но, конечно, качеством игры неудовлетворен, — цитирует тренера сайт «Урала».

— Кулаков и Адамов не делали рывков по флангам. Это была тренерская установка или соперник не позволял так играть?

— Сегодня соперник успевал перекрывать зоны. У нас медленно ходил мяч. Мы не смогли найти свободного пространства. Наш опорный полузащитник не так быстро может действовать, как против него сегодня играли. В начале второго тайма мы упростили игру, отдали инициативу. Мы должны были играть в агрессивный футбол. Не было, к сожалению, у Кулакова и Адамова того пространства, которое они любят использовать.

— Как оцениваете дебют Гагнидзе?

— Для первого раза хорошо действовал на поле — сохранял мячи, руководил игрой. Если бы выиграли, то сказал бы, что хороший дебют, а так мы с позитивом смотрим дальше.