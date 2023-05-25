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Сегодня, 10:20

Член ЭСК: «Роша искал у судей защиты, а они расценили его жест как оскорбление»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Член ЭСК Александр Гвардис объяснил, почему Сергей Карасев ошибочно удалил защитника ЦСКА Виллиана Рошу в дерби против «Спартака» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

Бразильский защитник получил красную карточку после демонстрации неприличного жеста, который он повторил за форвардом «Спартака» Александром Соболевым. 24 мая дисквалификация защитника армейцев была отменена.

— Была ли дискуссия на заседании ЭСК по поводу отмены красной карточки Роше?

— Нет, нет. Большинство членов комиссии сразу пришло к выводу, что этот эпизод тянул на красную карточку для Соболева, но не для Роши. Игрок ЦСКА просто искал у судей защиты, показывая, что его обидели, а арбитры не сразу на это отреагировали. Считаю, вот эта небольшая заминка с принятием решения и сыграла злую шутку с футболистом армейцев. Подними судья на линии моментально флаг после того, как Соболев показал этот жест, Карасев во всем бы разобрался. Роша увидел, что судьи не сразу отреагировали на поступок Соболева и начал жестами объяснять арбитрам в чем дело. В итоге его интерпретацию тоже приняли за оскорбление.

— Для вас очевидно, что контакт ноги Дивеева с ногой Зобнина, — это не пенальти?

— Да. Тут все ясно. Это не 11-метровый.

— Не считаете, что изначально было рискованно назначать Карасева на дерби? Сергею 43 года, на неделе он уже отсудил матч на Кубок России «Краснодар» — «Урал». Да и бригада у него на игре «Спартак» — ЦСКА была экспериментальная.

— За назначения у нас отвечают люди из департамента судейства. Они все отслеживают, знают, в каком состоянии (физическом, психологическом) находится тот или иной арбитр. Карасев — из тех рефери, которые сегодня могут отработать на любом матче. Опытнейший рефери, судил на чемпионате мира и чемпионате Европы. Кто, если не он, должен судить дерби? А от ошибок никто не застрахован. Повторюсь, сейчас Карасев является одним из ведущих наших судей.

Полностью интервью Александра Гвардиса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гвардис
Виллиан Роша
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
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Динамо – Локомотив
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