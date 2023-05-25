Хлусевич считает ЦСКА главным соперником для «Спартака»: «Победы «Зенита» в РПЛ ничего не значат»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос корреспондента «СЭ», кто является самым принципиальным соперником для красно-белых.

«И с «Зенитом», и с ЦСКА важные игры. Но основное дерби страны всегда было между «Спартаком» и ЦСКА, несмотря на то что «Зенит» последние годы побеждает в РПЛ. Это ничего не значит. Главным дерби страны остается матч «Спартак» — ЦСКА», — сказал Хлусевич «СЭ» после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА располагается на второй строчке с 54 баллами. «Зенит» — первый с 66 очками.

В текущем сезоне 22-летний российский футболист провел 33 матча за «Спартак» и сделал четыре результативные передачи.