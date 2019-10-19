Александр Григорян: «Наступило время прийти более удачливому тренеру»

Александр Григорян, который сегодня, 19 октября, подал в отставку с должности главного тренера «Тамбова» после поражения от «Урала» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России, прокомментировал свое решение, сообщает Twitter «Матч Премьер».

— В целом за мое пребывание в «Тамбове» накопилось несколько матчей, где там не повезло, там не повезло, — сказал Григорян во флеш-интервью, видео которого опубликовано в Twitter «Матч Премьер». — Я тренер, который не добился больших результатов в мужском футболе, но я умею различать, что такое невезение и везение. Если тренер чувствует, что есть такой момент, и он в нем начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. Я не хочу гадать, что к чему, я думаю, что наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, по пятам ходит удача.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. Отставка Григоряна — четвертая в этом сезоне РПЛ.

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