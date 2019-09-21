Александр Григорян: «Если бы «Ростов» играл быстрее, показалось бы, что это «Ливерпуль». Со «Спартаком» было легче»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал, что его команде тяжело далась победа над «Ростовом» в матче 10-го тура РПЛ (2:1).

— Со «Спартаком» было играть гораздо легче. Тогда «Спартак» был другой, с уставшим от игры Адриану, — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». — Нам по праву принадлежала победа над «Оренбургом», но мы сыграли вничью так же и с «Ахматом».

Я Карпину сказал, что если бы чуть-чуть игроки его команды играли быстрее, то мне бы показалось, что играл «Ливерпуль», а не «Ростов».

Мы готовились к матчу тщательно. Понимали, что оборона должна быть специально подготовлена к быстрым атакам соперника. «Ростов» по праву идет в лидерах.

Мелкадзе сегодня забил два, первый матч вышел Обухов. Были матчи, где мы играли достойно, но не хватало но не хватало исполнительского мастерства. С приходом этих игроков увеличится конкуренция, и мы с ними попали в десятку.

Я очень боялся по поводу потери Седрика Гогуа, но в сегодняшнем матче Грицаенко снял все вопросы.

— После матча с ЦСКА вы назвали игру нехорошим словом и сказали, что смотреть ее не будете. Вы его смотрели?

— Конечно, смотрел.

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