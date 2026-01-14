Карседо: «Эмери пожелал мне успеха в «Спартаке». Хотелось бы сыграть однажды против его команды в еврокубках»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что по-прежнему близко общается с Унаи Эмери.

В прошлом они вместе выступали за «Леганес». Позже Карседо входил в тренерский штаб Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

«Да, он написал мне пару дней назад. Пожелал успеха в «Спартаке». Я в свою очередь пишу ему или звоню каждый раз, когда он выигрывает с «Астон Виллой». Сегодня Унаи — большой тренер. Не знаю, поработаем ли мы снова вместе. Но как минимум хотелось бы сыграть однажды против его команды в еврокубках. Мы часто общаемся, ведь у нас одно понимание футбола. Делимся мнениями и идеями. Главное, чему меня научил Унаи: если трудиться по-настоящему усердно, то награда обязательно тебя найдет», — приводит пресс-служба красно-белых слова Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».