Фильцов: «Гильерме — легенда «Локомотива», в будущем клуб должен предложить ему работу»
Экс-вратарь «Локомотива» Александр Фильцов прокомментировал уход бразильского голкипера Маринато Гильерме из московского клуба.
«Гильерме — значимый человек для «Локомотива». Он выступал за команду больше 15 лет, был на ведущих ролях, мало, где такое есть. «Локомотив» должен поблагодарить его за пользу клубу. Гильерме — легенда «Локомотива», если смотреть даже статистику проведенных за клуб матчей.
Возможно, Гильерме хочет еще поиграть, поэтому не остался в клубе в какой-то должности. Может, они договорились с клубом, что год он где-то поиграет, а потом его трудоустроят. Будет правильно предложить работу такому игроку. Некая преемственность должна быть», — цитирует Фильцова Legalbet.
Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». За красно-зеленых он провел 383 матча, в которых пропустил 385 мячей и 143 встречи отыграл «на ноль».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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