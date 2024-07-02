Динияр Билялетдинов: «Уход Миранчука и Гильерме — это потеря для «Локомотива»
Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Антон Миранчук и Маринато Гильерме покидают клуб.
«Безусловно, уход Миранчука и Гильерме — это потеря для «Локомотива». Они приносили победы команде, но в футболе возможно все. Ничего с этим не сделаешь. Будущее Антона? Смотря какой чемпионат и команда. Мастерство у него есть. След в истории «Локомотива» он оставил. Будем переживать за Миранчука в другом чемпионате и клубе», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 он провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». За красно-зеленых он провел 383 матча, в которых пропустил 385 мячей и 143 встречи отыграл «на ноль».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -