Источник: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в МЛС

Клуб МЛС «Ди Си Юнайтед», базирующий в Вашингтоне, заинтересован в переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В сезоне-2023/2024 россиянин провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитано до лета 2025 года. Вместе с итальянской командой Алексей стал победителем Лиги Европы.