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10 февраля, 16:28

Полузащитник «Зенита» Ерохин: «Результат и на сборах имеет значение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как проходят сборы команды в Катаре.

«Я думаю, самая интенсивная и насыщенная часть сборов позади, сейчас начался игровой этап, в котором гораздо больше взаимодействий. Сегодня у всей команды была восстановительная тренировка. Осталось два рабочих дня по две тренировки, более интенсивные, и заключительная игра 13 числа. Команда ощущает себя уже лучше — по цифрам, по объему работы, по спринтам, которые все выполняют. Да и на играх видно, что все игроки прибавляют. Конечно, к важнейшим играм и старту чемпионата мы должны подойти готовыми на сто процентов», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».

Также полузащитник прокомментировал победу «Зенита» в Кубке равноправия.

«Конечно, это приятно всегда. Результат и на сборах имеет значение, но самое главное — подготовка. Когда есть спортивная составляющая, появляется азарт. Конечно, думаю, это будет психологическим плюсом», — сказал Ерохин.

«Зенит» досрочно стал обладателем Кубка равноправия. Петербуржцы обыграли «Аль-Духалиль» (2:0) и «Шанхай Шэньхуа» (6:0). В заключительном матче «Зенит» сыграет с «Сантосом». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 17:00 мск.

Источник: ФК Зенит
Александр Ерохин
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Краснодар

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П
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 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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