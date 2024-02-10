Полузащитник «Зенита» Ерохин: «Результат и на сборах имеет значение»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как проходят сборы команды в Катаре.

«Я думаю, самая интенсивная и насыщенная часть сборов позади, сейчас начался игровой этап, в котором гораздо больше взаимодействий. Сегодня у всей команды была восстановительная тренировка. Осталось два рабочих дня по две тренировки, более интенсивные, и заключительная игра 13 числа. Команда ощущает себя уже лучше — по цифрам, по объему работы, по спринтам, которые все выполняют. Да и на играх видно, что все игроки прибавляют. Конечно, к важнейшим играм и старту чемпионата мы должны подойти готовыми на сто процентов», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».

Также полузащитник прокомментировал победу «Зенита» в Кубке равноправия.

«Конечно, это приятно всегда. Результат и на сборах имеет значение, но самое главное — подготовка. Когда есть спортивная составляющая, появляется азарт. Конечно, думаю, это будет психологическим плюсом», — сказал Ерохин.

«Зенит» досрочно стал обладателем Кубка равноправия. Петербуржцы обыграли «Аль-Духалиль» (2:0) и «Шанхай Шэньхуа» (6:0). В заключительном матче «Зенит» сыграет с «Сантосом». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 17:00 мск.