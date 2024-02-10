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10 февраля, 16:36

Самедов считает Черчесова слишком дорогим специалистом для «Факела»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о том, почему бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов никак не может найти работу.

«Почему Черчесов до сих пор без работы? Честно, без понятия. Мне кажется, предложения есть, может, его что-то не устраивает. В какой команде хотел бы его видеть? Не знаю. «Факел»? Думаю, Станислав Черчесов слишком дорогой специалист для нас», — приводит слова Самедова Sport24.

Черчесов работал со сборной России в 2016-2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018, где она только по пенальти уступила Хорватии (2:2, пен. — 3:4), и в финальный турнир Евро-2020, после которого покинул свой пост.

После сборной России Черчесов в период с декабря 2021 года по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош».

Источник: https://sport24.ru/football/news-619714-samedov-dumayu-cherchesov-slishkom-dorogoy-spetsialist-dlya-fakela
Александр Самедов
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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