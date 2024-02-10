Самедов считает Черчесова слишком дорогим специалистом для «Факела»

Селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о том, почему бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов никак не может найти работу.

«Почему Черчесов до сих пор без работы? Честно, без понятия. Мне кажется, предложения есть, может, его что-то не устраивает. В какой команде хотел бы его видеть? Не знаю. «Факел»? Думаю, Станислав Черчесов слишком дорогой специалист для нас», — приводит слова Самедова Sport24.

Черчесов работал со сборной России в 2016-2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018, где она только по пенальти уступила Хорватии (2:2, пен. — 3:4), и в финальный турнир Евро-2020, после которого покинул свой пост.

После сборной России Черчесов в период с декабря 2021 года по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош».