Кураньи: «Черчесов — это большой человек с твердым характером»

Экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о работе со Станиславом Черчесовым.

«Черчесов — это большой человек с твердым характером. Он отличный тренер! У него всегда были жесткие речи, он знал, как завести и остановить команду», — сказал Кураньи «СЭ».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года по июль 2023. 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.