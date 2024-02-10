Кураньи: «Черчесов — это большой человек с твердым характером»
Экс-игрок «Динамо» Кевин Кураньи в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о работе со Станиславом Черчесовым.
«Черчесов — это большой человек с твердым характером. Он отличный тренер! У него всегда были жесткие речи, он знал, как завести и остановить команду», — сказал Кураньи «СЭ».
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года по июль 2023. 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
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|
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|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
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|12-24
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|
16
|Сочи
|18
|3
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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