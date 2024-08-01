Чавес считает, что «Динамо» не помешает сделать несколько трансферов
Полузащитник «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос о шансах московской команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Мы все думаем о том, чтобы бороться за чемпионство, как это было в прошлом сезоне. Когда я только приехал, все происходило по схожему сценарию. Мы также играли против «Спартака», также проигрывали, а потом поднялись и были в одной игре от победы в чемпионате.
Только «Динамо» может побороться со «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, да. Мы все верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений. Понятно, за это отвечает руководство. Нужно посмотреть, планируют ли они усилить команду», — цитирует Чавеса Metaratings.
28-летний Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. На счету мексиканца 33 матча во всех турнирах, 4 гола и 2 результативные передачи.
«Динамо» после двух туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с шестью очками, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. В третьем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Акроном». Матч состоится 3 августа и начнётся в 15:00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0