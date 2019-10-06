Александр Ерохин: «Мы все расстроились из-за травмы Мамманы»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:1).

— Прошлый матч чемпионата проиграли, поэтому сегодня важно было выиграть. Хорошо начали, быстрый гол способствовал тому, чтобы игра протекала в более спокойном для нас русле. Но «Урал» тоже хорош: во втором тайме был отрезок, когда они нас придавили немножко и забили гол. Мы смогли забить в ответ, так что все хорошо.



— Касаемо второго тайма и его начала: это случилось из-за того, что «Урал» прибавил или «Зенит» прижался к своим воротам?

— Такой отрезок был: они подали несколько опасных угловых подряд, тренер заменами попытался отодвинуть игру от наших ворот, перенести мяч на чужую половину поля, что в итоге и получилось.



— Травма Мамманы в начале матча. Насколько она повлияла на структуру игры?

— Конечно, все расстроились из-за того, что он получил повреждение, пришлось его заменить. Надеюсь, что все будет нормально. Хочу его поддержать. А что до игры, то хорошо, что сумели забить, а потом перестроились на игру в четыре защитника. Для нас это привычно.



— Вам удалось забить три мяча и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. Можно ли говорить, что вы — топ-команда?

— Думаю, что команда находится в хорошей форме. Мы немного выпали в матче с «Локомотивом», но правильно среагировали, переосмыслили и теперь двигаемся дальше.

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