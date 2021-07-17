Александр Емельяненко заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом»
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что будет болеть за «Зенит» в матче за Суперкубок России.
«Сегодня состоится Суперкубок России, «Зенит» — «Локомотив». Я буду болеть за «Зенит», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в сторис его Instagram.
Из Instagram Александра Емельяненко. pic.twitter.com/Vw7z7aiU83— dolvya (@dolvya1) July 17, 2021
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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