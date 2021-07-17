Кобелев раскритиковал идею объединения РПЛ с чемпионатами стран СНГ

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев критически отозвался об этой инициативе повысить привлекательность российской премьер-лиги благодаря объединению с чемпионатами Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

«На сегодняшний день объединение любых чемпионатов в рамках бывшего Советского Союза нереально, поэтому нет смысла об этом говорить. И политика тут ни при чем. Даже если политически примут такое решение, все равно это нереально сделать. Это будет временно — год, два, три. А потом все это разрушится. И обсуждать это смысла нет», — сказал Кобелев «Газете.Ru».

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предложил, что чемпионат должен состоять из 12 российских команд и шести представителей соседних государств.