Кобелев раскритиковал идею объединения РПЛ с чемпионатами стран СНГ
Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев критически отозвался об этой инициативе повысить привлекательность российской премьер-лиги благодаря объединению с чемпионатами Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.
«На сегодняшний день объединение любых чемпионатов в рамках бывшего Советского Союза нереально, поэтому нет смысла об этом говорить. И политика тут ни при чем. Даже если политически примут такое решение, все равно это нереально сделать. Это будет временно — год, два, три. А потом все это разрушится. И обсуждать это смысла нет», — сказал Кобелев «Газете.Ru».
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предложил, что чемпионат должен состоять из 12 российских команд и шести представителей соседних государств.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/17/n_16258652.shtml
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