Александр Егоров: «Судья правильно удалил Мияйловича в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
13:31
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что решение главного арбитра матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:0) Виталия Мешкова удалить полузащитника самарцев Срджана Мияйловича на 70-й минуте встречи — верное.
Игрок был удален за фол на форварде красно-белых Эсекиэле Понсе на 67-й минуте встречи, однако судья принял решение только после просмотра видеоповтора.
— Красная карточка показана абсолютно правильно. Дальше без комментариев, потому что эпизод рассмотрит КДК, от решения комитета будет зависеть дисквалификация, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)
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