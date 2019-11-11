Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что решение главного арбитра матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:0) Виталия Мешкова удалить полузащитника самарцев Срджана Мияйловича на 70-й минуте встречи — верное.

Игрок был удален за фол на форварде красно-белых Эсекиэле Понсе на 67-й минуте встречи, однако судья принял решение только после просмотра видеоповтора.

— Красная карточка показана абсолютно правильно. Дальше без комментариев, потому что эпизод рассмотрит КДК, от решения комитета будет зависеть дисквалификация, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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