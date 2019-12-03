РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Егоров: «Нападающего «Урала» Ильина следовало удалять в конце матча с «Ростовом»

14:46
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (0:0) Алексея Сухого не удалять нападающего екатеринбуржцев Владимира Ильина. На 90+2-й минуте встречи игрок прыгнул в ноги защитнику ростовчан, однако получил лишь желтую карточку.

— Ильина нужно было удалять, — сказал Егоров. — Нападающий «Урала» в агрессивной форме пошел в отбор с фазой прыжка. По мнению департамента, Ильина следовало наказать прямой красной карточкой. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир