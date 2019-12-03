Александр Егоров: «Нападающего «Урала» Ильина следовало удалять в конце матча с «Ростовом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (0:0) Алексея Сухого не удалять нападающего екатеринбуржцев Владимира Ильина. На 90+2-й минуте встречи игрок прыгнул в ноги защитнику ростовчан, однако получил лишь желтую карточку.

— Ильина нужно было удалять, — сказал Егоров. — Нападающий «Урала» в агрессивной форме пошел в отбор с фазой прыжка. По мнению департамента, Ильина следовало наказать прямой красной карточкой. (Иван Торопцев)

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