Александр Дюков: "В ближайшее время закончим проверку матча "Чайка" – "Черноморец". Будут вынесены санкции"

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ходе расследования обстоятельств матча ПФЛ "Чайка" – "Черноморец"​, характер которого может быть неспортивным.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители "Чайки" финансово мотивировали игроков "Черноморца" в перерыве встречи 27-го тура.

– Как вы знаете, нами была получена информация, что на результат мачта оказано влияние. Матч имел характер договорного. Начата внутренняя служебная проверка. По полученным результатам направили заявление в правоохранительные органы. Проводится проверка по факту оказания противоправного влияния. В ближайшее время мы закончим свою внутреннюю проверку – в конце этой недели или в начале следующей. С большой долей вероятности можем говорить, что скорее всего будут вынесены спортивные санкции в отношении лиц, которые, по нашему мнению, причастны к оказанию противоправного влияния на результат матча. (Дмитрий Зеленов)

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