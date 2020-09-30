Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».

— Мое главное ожидание — качественная работа арбитров и отсутствие ключевых судейских ошибок, — сказал Дюков. — Это программа минимум для меня, но очень важная. Я жду высокоинтенсивного футбола, если будет содержательным и зрелищным, то будет здорово. (Евгений Белоусов)

Матч 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).