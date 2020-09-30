Александр Дюков — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Главное, чтобы не было судейских ошибок»
14:54
Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».
— Мое главное ожидание — качественная работа арбитров и отсутствие ключевых судейских ошибок, — сказал Дюков. — Это программа минимум для меня, но очень важная. Я жду высокоинтенсивного футбола, если будет содержательным и зрелищным, то будет здорово. (Евгений Белоусов)
Матч 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи