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Александр Дюков — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Главное, чтобы не было судейских ошибок»

14:54

Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».

— Мое главное ожидание — качественная работа арбитров и отсутствие ключевых судейских ошибок, — сказал Дюков. — Это программа минимум для меня, но очень важная. Я жду высокоинтенсивного футбола, если будет содержательным и зрелищным, то будет здорово. (Евгений Белоусов)

Матч 10-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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