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Чанов: «Торпедо» впервые вылетело по спортивному принципу, раньше всегда были финансовые проблемы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-голкипер «Торпедо» и ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о победе армейцев над автозаводцами (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Для меня жаль, что «Торпедо» вылетает из РПЛ, этот клуб, как и ЦСКА, сыграл важнейшую роль в моей судьбе. «Торпедо» впервые вылетело по спортивному принципу в первую лигу, раньше всегда были финансовые проблемы. Действительно грустно, но очень надеюсь, что и стадион новый достроят, и новая команда появится. В этом сезоне вошли в РПЛ не готовыми по составу, два президента сменилось, много тренеров, вся эта чехарда никогда не приводит к хорошему», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

По итогам 27 проведенных туров на счету «Торпедо» 13 набранных баллов и последняя, 16-я строчка в турнирной таблице РПЛ. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.

Источник: Metaratings
Вячеслав Чанов
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Бородюк считает, что «Торпедо» закономерно вылетело из РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

 24 1 6
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