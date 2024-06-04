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Головин — об Акинфееве: «Невероятный талант! Мог бы играть в любом клубе Европы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев по-прежнему способен играть на высоком уровне.

— Акинфеев продлил контракт с ЦСКА еще на два года.

— Игорь — настоящая легенда! Очень рад, что он до сих пор защищает цвета армейцев. Всегда в отличной форме. В последнем туре против «Урала» опять пенальти потащил в своем излюбленном стиле. Не перестает удивлять. Все его сейвы уже кажутся обыденностью. Мне кажется, он может и до 60 доиграть. (Улыбается.)

— С его профессиональным подходом к делу?

— Дело не только в подходе. Игорь — невероятно талантливый вратарь! Если брать тех голкиперов, с кем я играл и тренировался, есть Игорь и все остальные. Он поражал даже на тренировках. Думаю, Акинфеев заиграл бы в любом европейском клубе. Я не шучу. Если бы этого очень сильно захотел. Но сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Его надо уважать.

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Александр Головин
Игорь Акинфеев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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