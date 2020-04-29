Бородюк: «Если ФНЛ не доиграть, «Торпедо» и «Чертаново» будут чувствовать несправедливость»

Бывший тренер сборной России, олимпийский чемпион-1988 Александр Бородюк высказал мнение относительно предложенной схемы завершения сезона в российском футболе.

— Я считаю, что главным для всех нас должно быть здоровье людей, — заявил Бородюк. — Сейчас надо посмотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией в стране. Важный вопрос заключается в том, возобновиться ли сезон в России. Если РПЛ решат доиграть, то нужно постараться и в ФНЛ завершить сезон. Все понимают, что нынешняя ситуация сказалась на бюджетах клубов, но очень важно учесть интересы всех команд. Нужно рассмотреть все варианты соблюдения спортивного принципа, учитывать регламенты соревнований и дать возможность всем желающим участникам ФНЛ побороться за путевку в РПЛ. Команды работали, отыграли больше половины сезона. Конечно, «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» будут чувствовать несправедливость по спортивному принципу. И крайне важно, на мой взгляд, пока не будет ясности, когда можно будет возобновить полноценный тренировочный процесс, не принимать преждевременные решения.

Еще раз повторю, что сейчас самое важное — здоровье. Нужно справиться с этой общемировой проблемой, после чего принимать взвешенные и соответствующие спортивным принципам решения. (Евгений Белоусов)