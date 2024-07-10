Алаев — об отсутствии представителей «Спартака» в правлении РПЛ: «Это было голосование клубов»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал состав правления лиги на ближайший год. В него не вошел генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

«Малышев не вошел в правление РПЛ? Представители 16 клубов выбрали так. Отношусь к этому спокойно. Мы постоянно на связи с генеральным директором «Спартака». Это было голосование клубов», — сказал Алаев.

В состав правления вошли: Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.