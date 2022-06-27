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Алаев считает, что стратегию развития РПЛ нужно актуализировать: «Лига выбрала вектор, нет смысла его менять»

Алаев считает, что стратегию развития РПЛ нужно актуализировать
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Избранный временно исполняющим обязанности президента РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе над развитием лиги.

— Вы сказали, что Ашот Хачатурянц провел большую работу. В чем вы как кандидат на пост главы РПЛ видите дальнейшее развитие?

— Не хочу вдаваться в детали. Вы знаете, что была подготовлена стратегия развития РПЛ — это большая объемная работа. Сейчас нужно актуализировать положения этой стратегии. Напомню, ее поддержали единогласно — лига выбрала вектор своего развития, и менять его нет смысла. Поэтому сейчас с каждым из руководителей клубов будем индивидуально обсуждать дальнейшие шаги, чтобы совместно утвердить их и приступить к выполнению, — сказал Алаев «СЭ».

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Александр Алаев
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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