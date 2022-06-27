Алаев считает, что стратегию развития РПЛ нужно актуализировать: «Лига выбрала вектор, нет смысла его менять»

Избранный временно исполняющим обязанности президента РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе над развитием лиги.

— Вы сказали, что Ашот Хачатурянц провел большую работу. В чем вы как кандидат на пост главы РПЛ видите дальнейшее развитие?

— Не хочу вдаваться в детали. Вы знаете, что была подготовлена стратегия развития РПЛ — это большая объемная работа. Сейчас нужно актуализировать положения этой стратегии. Напомню, ее поддержали единогласно — лига выбрала вектор своего развития, и менять его нет смысла. Поэтому сейчас с каждым из руководителей клубов будем индивидуально обсуждать дальнейшие шаги, чтобы совместно утвердить их и приступить к выполнению, — сказал Алаев «СЭ».