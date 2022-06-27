Алаев считает, что стратегию развития РПЛ нужно актуализировать: «Лига выбрала вектор, нет смысла его менять»
Алаев считает, что стратегию развития РПЛ нужно актуализировать
Избранный временно исполняющим обязанности президента РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе над развитием лиги.
— Вы сказали, что Ашот Хачатурянц провел большую работу. В чем вы как кандидат на пост главы РПЛ видите дальнейшее развитие?
— Не хочу вдаваться в детали. Вы знаете, что была подготовлена стратегия развития РПЛ — это большая объемная работа. Сейчас нужно актуализировать положения этой стратегии. Напомню, ее поддержали единогласно — лига выбрала вектор своего развития, и менять его нет смысла. Поэтому сейчас с каждым из руководителей клубов будем индивидуально обсуждать дальнейшие шаги, чтобы совместно утвердить их и приступить к выполнению, — сказал Алаев «СЭ».
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|Зенит
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|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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