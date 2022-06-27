Кавазашвили полностью поддерживает назначение Алаева на должность исполняющего обязанности президента РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ и назначении Александра Алаева на должность исполняющего обязанности главы Лиги.

«Решение Хачатурянца говорит лишь о том, что он сделал правильный выбор. Не надо гоняться за двумя креслами. Ни там, ни тут ничего не получится. Он поступил мудро.

Что касается Александра Алаева, то было принято чудесное решение! Это прекрасный менеджер и хозяйственник. Он профессионал футбола! Самое главное, что Александр Александрович прекрасно понимает не только в российском, но и мировом современном футболе. В это он разбирается просто прекрасно! Это чудесный выбор!" - цитирует Кавазашвили Sport24.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.