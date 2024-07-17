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Агент Дркушича: «Приоритетом Вани является один вариант из Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о будущем словенского футболиста.

«Что касается будущего Вани, я могу сказать, что на данный момент его трансфер из «Сочи» очень реалистичен, но нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет в ближайшие дни.

Я не буду обсуждать названия клубов, но могу сказать, что у нас есть варианты из России, но на данный момент приоритетом игрока является один вариант из Европы», — цитирует «Спорт День за Днем» Ратковицу.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В прошедшем сезоне 24-летний словенец сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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