Алекс Крал позвал Комличенко в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) оценил нападающего Николая Комличенко, который в скором времени перейдет из «Млады Болеслав» в ЦСКА.

— Конечно, я пересекался с Комличенко на поле, — отметил Крал в эфире клубного телевидения. — Думаю, в скором времени он будет в российской лиге. Он забивает очень много голов.

— Знаете, как его остановить, если он перейдет в ЦСКА

— Было бы лучше, если он перейдет в «Спартак». Он очень хороший нападающий. Но это его выбор. Если мне придется играть против него, то я буду ждать этой встречи, потому что, я знаю, как играть против него.