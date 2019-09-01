РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Алекс Крал позвал Комличенко в «Спартак»

21:28

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) оценил нападающего Николая Комличенко, который в скором времени перейдет из «Млады Болеслав» в ЦСКА.

— Конечно, я пересекался с Комличенко на поле, — отметил Крал в эфире клубного телевидения. — Думаю, в скором времени он будет в российской лиге. Он забивает очень много голов.

— Знаете, как его остановить, если он перейдет в ЦСКА

— Было бы лучше, если он перейдет в «Спартак». Он очень хороший нападающий. Но это его выбор. Если мне придется играть против него, то я буду ждать этой встречи, потому что, я знаю, как играть против него.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир