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21 марта, 03:55

Танасиевич: «Роберто Фернандес сильнее Бабича»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич, ныне работающий скаутом, рассказал, что Срджан Бабич мог перейти в «Динамо» вместо «Спартака».

«Бабич? Не знаю, в «Динамо», например, есть Роберто Фернандес — считаю, он сильнее Бабича. Если бы не Фернандес, рассматривали бы Срджана? Знаю, что Бабич был в наших списках. Там вообще много футболистов. Большинству клубов надо поучиться, как в этом плане работает «Динамо». Тогдашний глава селекции Нариман Акавов тем летом трудился по 8-10 часов каждый день. Говорил ему: «Брат, отдохни месяца два, столько нельзя пахать, ха-ха!» Спортивный блок «Динамо» работает топово. И очень много, брат, очень!» — цитриует Sport24 Танасиевича.

27-летний Бабич в августе перешел в «Спартак» из «Альмерии». В этом сезоне он сыграл в 16 матчах и забил 3 гола во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-631358-babich-mog-pereyti-v-dinamo-vmesto-spartaka-no-skaut-belo-golubykh-schitayet-roberto-fernandesa-silneye-srdzhana
Йован Танасиевич
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
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 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
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 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
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12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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