Танасиевич: «Роберто Фернандес сильнее Бабича»

Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич, ныне работающий скаутом, рассказал, что Срджан Бабич мог перейти в «Динамо» вместо «Спартака».

«Бабич? Не знаю, в «Динамо», например, есть Роберто Фернандес — считаю, он сильнее Бабича. Если бы не Фернандес, рассматривали бы Срджана? Знаю, что Бабич был в наших списках. Там вообще много футболистов. Большинству клубов надо поучиться, как в этом плане работает «Динамо». Тогдашний глава селекции Нариман Акавов тем летом трудился по 8-10 часов каждый день. Говорил ему: «Брат, отдохни месяца два, столько нельзя пахать, ха-ха!» Спортивный блок «Динамо» работает топово. И очень много, брат, очень!» — цитриует Sport24 Танасиевича.

27-летний Бабич в августе перешел в «Спартак» из «Альмерии». В этом сезоне он сыграл в 16 матчах и забил 3 гола во всех турнирах.