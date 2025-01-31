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Алдонин не верит, что Помазун решил перейти в «Спартак» назло ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о возможном трансфере вратаря армейцев Ильи Помазуна в московский «Спартак».

«Новости по переходу Помазуна были уже не первый день. У него были достаточно хорошие сезоны в «Урале», но после возвращения в ЦСКА случился перевод в дубль. Возможно, произошла конфликтная ситуация. Но переход из ЦСКА в «Спартак» — это, мягко говоря... Был переход Медины, но не помню такого перехода россиянина. Но если нет игрового времени в ЦСКА, то он ищет его на стороне.

Помазун был подающим надежды, перспективным, но он мало отыграл за ЦСКА. Лучшие матчи он точно сыграл не там. Болельщики не должны держать на него обиду или злобу. У него свой путь, карьера... Если он посчитал, что такой вариант самый приемлемый...

Мог ли Помазун перейти в «Спартак» назло? Не исключаю. Но я бы не стал сравнить переход Помазуна с переходом в «Спартак» того же Кокорина. Не думаю, что он мстит. Тут вопрос перспектив, амбиций клуба, в котором можно себя реализовать. Не лучшее решение переходить в стан врага, делая это назло клубу. Помазун хотел себя реализовать в ЦСКА, но не сложилось», — заявил Алдонин Legalbet.

В сентябре ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой из-за того, что вратарь в интервью допустил возможность перехода в «Спартак». В январе армейцы не включили голкипера в заявку на второй зимний сбор.

Россиянин — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне 28-летний вратарь ни разу не вышел на поле. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Legalbet
Евгений Алдонин
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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