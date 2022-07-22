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Сегодня, 16:20

«Алания» обратилась в РФС с просьбой создать копию кубка за победу в чемпионате России 1995 года

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Руководство владикавказской «Алании» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой создать копию кубка за победу в чемпионате страны 1995 года.

«Мы получили письмо от руководства «Алании», в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что "Алания" потеряла свой кубок чемпионата России 1995 года. По информации Telegram-канала Baza, кубок пытаются найти третий год.

«Алания» в 1995 году стала чемпионом России, опередив занявшего второе место «Локомотив» на 6 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/15287205
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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