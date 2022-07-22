«Алания» обратилась в РФС с просьбой создать копию кубка за победу в чемпионате России 1995 года

Руководство владикавказской «Алании» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой создать копию кубка за победу в чемпионате страны 1995 года.

«Мы получили письмо от руководства «Алании», в котором содержалась просьба сделать новую копию кубка, вручаемого победителю чемпионата России», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что "Алания" потеряла свой кубок чемпионата России 1995 года. По информации Telegram-канала Baza, кубок пытаются найти третий год.

«Алания» в 1995 году стала чемпионом России, опередив занявшего второе место «Локомотив» на 6 очков.