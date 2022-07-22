Широков считает, что «Крылья» могут что-то противопоставить «Зениту»
Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча питерцев против «Крыльев Советов» в рамках второго тура РПЛ.
«Могут ли «Крылья Советов что-то противопоставить «Зениту»? Безусловно, могут. Но здесь все зависит от «Зенита». Потому что это их первый домашний матч, при своих болельщиках. Была потеря очков в предыдущем матче, нужно исправлять ситуацию. Думаю, они будут с другим настроем, нежели в матче с «Химками», поэтому «Крыльям» будет очень тяжело, но они могут что-то противопоставить. Но, скорее всего, здесь все зависит от «Зенита», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Встреча пройдет сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.
В матчах стартового тура питерцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а самарцы в гостях победили «Оренбург» (4:2).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1