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Сегодня, 16:08

Широков считает, что «Крылья» могут что-то противопоставить «Зениту»

Антон Иванов
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Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча питерцев против «Крыльев Советов» в рамках второго тура РПЛ.

«Могут ли «Крылья Советов что-то противопоставить «Зениту»? Безусловно, могут. Но здесь все зависит от «Зенита». Потому что это их первый домашний матч, при своих болельщиках. Была потеря очков в предыдущем матче, нужно исправлять ситуацию. Думаю, они будут с другим настроем, нежели в матче с «Химками», поэтому «Крыльям» будет очень тяжело, но они могут что-то противопоставить. Но, скорее всего, здесь все зависит от «Зенита», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча пройдет сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

В матчах стартового тура питерцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а самарцы в гостях победили «Оренбург» (4:2).

Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ахмат – Факел
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

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Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

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Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

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Тимур Сулейманов

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Нижний Новгород

 1 0 0
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