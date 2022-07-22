Широков считает, что «Крылья» могут что-то противопоставить «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча питерцев против «Крыльев Советов» в рамках второго тура РПЛ.

«Могут ли «Крылья Советов что-то противопоставить «Зениту»? Безусловно, могут. Но здесь все зависит от «Зенита». Потому что это их первый домашний матч, при своих болельщиках. Была потеря очков в предыдущем матче, нужно исправлять ситуацию. Думаю, они будут с другим настроем, нежели в матче с «Химками», поэтому «Крыльям» будет очень тяжело, но они могут что-то противопоставить. Но, скорее всего, здесь все зависит от «Зенита», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча пройдет сегодня, 22 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

В матчах стартового тура питерцы сыграли вничью с «Химками» (1:1), а самарцы в гостях победили «Оренбург» (4:2).