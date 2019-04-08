18:03 | Футбол — РПЛ

Алана Мамаева: "Пока Паша не выйдет, "Краснодар" не может расторгнуть с ним контракт"

Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана высказалась о контракте мужа с клубом.

Ранее владелец "быков" Сергей Галицкий прервал молчание и дал комментарий по поводу ситуации с футболистом. После того, как игрок попал в скандал из-за участия в двух драках в Москве, клубом было объявлено решение о расторжении контракта с ним.

Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут, – приводит "КП" - Кубань" слова Аланы Мамаевой. – Сейчас он находится под стражей, поэтому логично – переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже. При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф.

Напомним, Мамаев 8 октября 2018 года вместе с Александром Кокориным и друзьями избили работника Первого канала Виталия Соловчука. Позже в одном из кафе Москвы они напали на чиновника минпромторга Дениса Пака. Против них выдвинуты обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". До 25 сентября оба футболиста останутся в СИЗО. В это время суд будет рассматривать их дело.

Защита Мамаева подала жалобу на продление ареста футболисту

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https://www.kuban.kp.ru/daily/26963/4018335/

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