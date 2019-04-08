Защита Мамаева подала жалобу на продление ареста футболисту

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил о том, что их сторона подала жалобу на решение суда продлить арест хавбеку до 25 сентября 2019 года.

– Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым. Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую гуманизацию мер процессуального пресечения и исключение случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле, – отметил адвокат.

– Когда может быть рассмотрена жалоба на продление ареста?

– В самое ближайшее время, как только поступит жалоба защитников. Возможно, на следующей неделе рассмотрят по существу.

– Что ждете от завтрашнего заседания суда?

– Завтра оно больше формальное. На нем гособвинитель будет оглашать текст обвинения, а мы соответственно выскажем свое отношение к этому обвинению. А дальше будет определяться порядок дальнейшего исследования доказательств – в каком порядке сторона обвинения будет предоставлять доказательства. То есть заседание будет больше процедурное.

– Павел, Александр и другие будут присутствовать на заседании?

– Обязательно.

Напомним, братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены. (Андрей Сизякин)