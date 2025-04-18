Алаев — о ситуации в «Химках»: «Я взял на себя обязательства, которые репутационно по мне могут сильно ударить»

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о беседе с игроками «Химок».

— Как вы поняли, почему на встрече не было Туфана Садыгова?

— У него была запланирована встреча в другом городе. Все нормально, мы с ним созвонились и ночью, и с утра, и после беседы.

— Почему футболисты ему не верят, ведь футболисты не проводили тренировки?

— Я не буду пытаться залезть в голову футболистов и инвестора. Я не был на этих встречах, не слышал, о чем они говорили. Я всегда работаю с фактами. Был факт, что футболисты не тренируются, не готовятся к игре. Я их сегодня послушал, большая часть диалога останется между нами. Мы нашли понимание, как двигаться дальше. Я им сказал, что мы теперь с ними в одной лодке. Я взял на себя определенные обязательства, которые непростые и репутационно по мне могут сильно ударить.

Ранее стало известно, что игроки «Химок» приступили к тренировкам под руководством Магомеда Адиева. «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Химки» после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.