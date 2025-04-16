Адиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок»

«Химки» объявили о назначении Магомеда Адиева исполняющим обязанности главного тренера команды.

В среду, 16 апреля, «СЭ» сообщил, что российского специалиста представили игрокам подмосковного клуба. Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» заявил, что контракт с 47-летним тренером рассчитан на год.

«Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать», — приводит пресс-служба «Химок» слова Адиева.

В качестве тренера Адиев работал с нижегородской «Волгой», «Анжи», «Чайкой», карагандинским «Шахтером», сборной Казахстана и «Ахматом».

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.