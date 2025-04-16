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Адиев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок»

Алина Савинова
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Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» объявили о назначении Магомеда Адиева исполняющим обязанности главного тренера команды.

В среду, 16 апреля, «СЭ» сообщил, что российского специалиста представили игрокам подмосковного клуба. Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» заявил, что контракт с 47-летним тренером рассчитан на год.

«Рад, что договорились с руководством ФК «Химки» о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать», — приводит пресс-служба «Химок» слова Адиева.

Туфан Садыгов рассказал о&nbsp;ситуации в &laquo;Химках&raquo;.«Основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»? На этот случай существует дубль». Интервью Туфана Садыгова

В качестве тренера Адиев работал с нижегородской «Волгой», «Анжи», «Чайкой», карагандинским «Шахтером», сборной Казахстана и «Ахматом».

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.

Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

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Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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