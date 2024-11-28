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Сегодня, 16:05

Алаев отметил, что после заявления Федорищева к матчу «Крыльев Советов» и «Зенита» будет дополнительное внимание

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев предположил, как скандал с возможной коррупцией в российском футболе скажется на судействе в ближайшем туре РПЛ.

— Нет опасений, что если будут ошибки в ближайшем туре РПЛ, будут домыслы другого уровня о судействе?
— Нет таких опасений. Вчерашние матчи Кубка — обсуждали моменты матча «Ростова» и «Спартака». Судейские ошибки есть были и будут. Дополнительное внимание будет к матчу «Крыльев» и «Зенита», к сожалению.

— Дзюба произнес фразу про некие группы около «Локомотива»: измайловские и чертановские. Не кажется, что они тоже достойны проверки?

— Любые факты относительно любого субъекта клуба, функционеров, если эти факты есть, их надо разбирать. Много раз слышали названия других групп. Тревоги не увидел в этом интервью. Если бы я увидел — подсказал бы. Не утаскивайте меня сейчас туда.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 28 ноября он сообщил, что передал сведения о коррупции в правоохранительные органы.

Дарик Агаларов

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Алаев
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«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
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«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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