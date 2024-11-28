Алаев — о словах Федорищева: «Есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какой может быть итог у истории с заявлением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Правильно понимаю, что есть два финала...

— Да, есть два финала: либо взять свои слова обратно и извиниться, либо наказать виновных. Третьего не дано. То что ситуация просто рассосется само по себе — я этого не позволю. Я сделаю все, чтобы разобраться. Если ситуация коснется руководителей, функционеров, значит так будет.

— Вы упоминали, что спонсоры говорили некоторым клубам.

— На общем собрании ряд представителей говорили о такой проблеме.

— Сколько клубов?

— Не буду говорить.

— Если скажут, что нет фактов, будет ли этого достаточно, чтобы лига или клубы могли объяснить спонсорам, что это может быть достаточным для продолжения сотрудничества.

— Вопрос переговоров. Могу сказать об одном: есть правовое поле.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов