Алаев оценил нововведение с комментариями судей во время видеопросмотра

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил нововведение, которое было опробовано на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Во время видеопросмотра судья был обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

«Оценил бы опыт нововведений положительно. Думаю, всем понравились. Говорить о том, что стоит сразу привнести это в РПЛ, не стоит. Но судьи, которые являются важным элементом игры, должны иметь лицо. И они его имеют. Как этот опыт перенести на РПЛ, подумаем. Уверен, судьи со временем будут в лайве комментировать свои решения, как в регби или хоккее.

Общаемся по этому поводу с РФС. Мне кажется, там видят, что опыт положительный. И надо его обсуждать.

Самое главное, что судьи сами сказали: никаких проблем. Значит, они готовы и сами понимают, что нужно это делать.

Офсайдные линии? Стоит задача как можно быстрее применять их на матчах РПЛ. Надеюсь, уже в этом сезоне протестируем эту систему», — сказал Алаев.

Также регламент предусматривал флэш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча по согласованию с департаментом судейства РФС.