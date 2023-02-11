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Алаев оценил нововведение с комментариями судей во время видеопросмотра

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил нововведение, которое было опробовано на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Во время видеопросмотра судья был обязан давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

«Оценил бы опыт нововведений положительно. Думаю, всем понравились. Говорить о том, что стоит сразу привнести это в РПЛ, не стоит. Но судьи, которые являются важным элементом игры, должны иметь лицо. И они его имеют. Как этот опыт перенести на РПЛ, подумаем. Уверен, судьи со временем будут в лайве комментировать свои решения, как в регби или хоккее.

Общаемся по этому поводу с РФС. Мне кажется, там видят, что опыт положительный. И надо его обсуждать.

Самое главное, что судьи сами сказали: никаких проблем. Значит, они готовы и сами понимают, что нужно это делать.

Офсайдные линии? Стоит задача как можно быстрее применять их на матчах РПЛ. Надеюсь, уже в этом сезоне протестируем эту систему», — сказал Алаев.

Также регламент предусматривал флэш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения матча по согласованию с департаментом судейства РФС.

РПЛ
Александр Алаев
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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