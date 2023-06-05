Алаев назвал завершившийся сезон чемпионата России тяжелым, но интересным

Президент РПЛ Александр Алаев подвел итоги завершившегося сезона чемпионата России.

«Я всех болельщиков, тренеров, футболистов поздравляю с окончанием сезона. Он был очень тяжелым для всех, но очень интересным. Поэтому хочется, чтобы все сейчас подзарядили батарейки, будем готовиться уже к следующему», — приводит ТАСС слова Алаева.

Заключительный тур РПЛ состоялся 3 июня.

Победителем чемпионата России сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.