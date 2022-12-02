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Сегодня, 16:17

Президент РПЛ определил лучший гол первой части чемпионата: «Марадишвили идеально исполнил!»

Отдел футбола «СЭ»
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Константин Марадишвили (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» назвал лучшим голом первой части чемпионата России сезона-2022/23 мяч полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в ворота «Ростова» в матче второго тура.

— Назову мяч Константина Марадишвили в ворота «Ростова». Любой гол, забитый через себя, становится ярким событием. А когда он еще и приносит очко в добавленное время и в меньшинстве, то выбор очевиден. Марадишвили идеально исполнил! — сказал Алаев.

Марадишвили забил гол ударом через себя на четвертой минуте компенсированного времени, принеся своей команде ничью (2:2).

Валерий Карпин, Александр Алаев и&nbsp;Квинси Промес. Карпин — лучший тренер, Промес — главная звезда, «Локо» — разочарование. Президент РПЛ — о первой части сезона
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Алаев
Константин Марадишвили
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
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Квинси Промес

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