Президент РПЛ определил лучший гол первой части чемпионата: «Марадишвили идеально исполнил!»

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» назвал лучшим голом первой части чемпионата России сезона-2022/23 мяч полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в ворота «Ростова» в матче второго тура.

— Назову мяч Константина Марадишвили в ворота «Ростова». Любой гол, забитый через себя, становится ярким событием. А когда он еще и приносит очко в добавленное время и в меньшинстве, то выбор очевиден. Марадишвили идеально исполнил! — сказал Алаев.

Марадишвили забил гол ударом через себя на четвертой минуте компенсированного времени, принеся своей команде ничью (2:2).