Белоголовцев — об ударе перед матчем «Спартак» — «Крылья»: «Я очень боялся реакции трибун...»

Популярный телеведущий и актер, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в интервью «СЭ» рассказал, как нанес символический удар по мячу перед началом матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:1).

— В сентябре перед матчем «Спартак» — «Крылья» вы нанесли символический удар по мячу. Это предложение — неожиданность?

— Такая неожиданность, что высекла из моих суровых глаз слезу! Вообще-то я считаю себя известным спартачом. Не как Миша Ефремов, конечно. Но все же. Столько лет болею за «Спартак»!

— Уже полвека.

— Больше! В последнее время любимый клуб не баловал меня вниманием. Я думал, обо мне там забыли. Вдруг такой сюрприз. Я просто — у-ух...

— Кто с вами выходил на поле?

— Внук Федя и сын Саша. Это он все организовал с помощью ребят из отдела по связям с общественностью. Хочу через «СЭ» передать свое самое мощное спасибо. Саня сказал: «Я с ними поговорю. Давай попробуем?» «Спартак» показал, что у клуба есть душа, а у людей есть сердце. Я считаю, была продемонстрирована эмпатия на высшем уровне.

— Сильно волновались?

— Не то слово! Накануне снились какие-то дикие сны — я неловко бью, падаю, мяч куда-то улетает, все начинают хохотать... Я очень боялся реакции трибун, если честно. Давайте уже начинать! Зачем выпускать на поле каких-то чудаков с «символическими ударами»? Мне кажется, болельщика это всегда немножко нервирует.

— Полагаете?

— Он весь в предвкушении битвы, а тут какой-то шахматист или ватерполист выходит бить по мячу...

— Поддержали вас потрясающе. Это было что-то.

— Вы не представляете, что я почувствовал...