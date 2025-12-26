Белоголовцев — об ударе перед матчем «Спартак» — «Крылья»: «Я очень боялся реакции трибун...»
Популярный телеведущий и актер, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в интервью «СЭ» рассказал, как нанес символический удар по мячу перед началом матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:1).
— В сентябре перед матчем «Спартак» — «Крылья» вы нанесли символический удар по мячу. Это предложение — неожиданность?
— Такая неожиданность, что высекла из моих суровых глаз слезу! Вообще-то я считаю себя известным спартачом. Не как Миша Ефремов, конечно. Но все же. Столько лет болею за «Спартак»!
— Уже полвека.
— Больше! В последнее время любимый клуб не баловал меня вниманием. Я думал, обо мне там забыли. Вдруг такой сюрприз. Я просто — у-ух...
— Кто с вами выходил на поле?
— Внук Федя и сын Саша. Это он все организовал с помощью ребят из отдела по связям с общественностью. Хочу через «СЭ» передать свое самое мощное спасибо. Саня сказал: «Я с ними поговорю. Давай попробуем?» «Спартак» показал, что у клуба есть душа, а у людей есть сердце. Я считаю, была продемонстрирована эмпатия на высшем уровне.
— Сильно волновались?
— Не то слово! Накануне снились какие-то дикие сны — я неловко бью, падаю, мяч куда-то улетает, все начинают хохотать... Я очень боялся реакции трибун, если честно. Давайте уже начинать! Зачем выпускать на поле каких-то чудаков с «символическими ударами»? Мне кажется, болельщика это всегда немножко нервирует.
— Полагаете?
— Он весь в предвкушении битвы, а тут какой-то шахматист или ватерполист выходит бить по мячу...
— Поддержали вас потрясающе. Это было что-то.
— Вы не представляете, что я почувствовал...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1