Белоголовцев: «Будь моя воля, «Спартак» тренировал бы Титов»

Популярный телеведущий и актер, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в интервью «СЭ» назвал оптимальную кандидатуру на пост главного тренера московского клуба.

— Будь ваша воля, кто бы сейчас тренировал «Спартак»?

— Титов.

— Он же никогда не работал главным.

— Ну и что. Все когда-то начинают...

— Полагаете, потянет?

— Да. Егор был не только топ-игроком с точки зрения тактики, техники, красоты футбола, но и бойцом. Про таких говорят: «Мужик!» Может сжать зубы и терпеть. Это и для тренера важнейшее качество.

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который 22 декабря возглавил «Црвену Звезду». Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.