«Акрон» — «Зенит»: Мостовой открыл счет в матче

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«Зенит» открыл счет в гостевом матче с «Акроном» в 12-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 17-й минуте забил форвард Андрей Мостовой.