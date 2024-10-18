«Акрон» — «Зенит»: Дзюба был заменен из-за травмы в начале матча

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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба получил мышечное повреждение в начале матча с «Зенитом» в 12-м туре РПЛ.

Форвард не смог продолжить игру. На 9-й минуте его заменил нападающий Беншимол.