«Акрон» — «Зенит»: Джон Джон забил с передачи Соболева

«Зенит» забил четвертый гол в матче с «Акроном» в 1-м туре чемпионата России — 4:0.

На 78-й минуте с передачи Александра Соболева, который сделал дубль в этом матче, отличился Джон Джон.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.