«Акрон» — «Зенит»: Джон Джон забил с передачи Соболева
«Зенит» забил четвертый гол в матче с «Акроном» в 1-м туре чемпионата России — 4:0.
На 78-й минуте с передачи Александра Соболева, который сделал дубль в этом матче, отличился Джон Джон.
Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Джон Джон
Зенит
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Арсений Дмитриев
Акрон
|1
|0
|1
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